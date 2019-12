Sjefstrateg advarer: – Aksjekursene kan ikke fortsette å stige

– Donald Trump har hatt en tendens til å bli mer aggressiv på handelsfronten når amerikanske aksjer har vært på en toppnotering, sier Lie til TDN Direkt.

Etter at børsene nådde nye all-time high i USA sist uke, startet Trump denne uken med å gjeninnføre toll på stål og aluminium fra Argentina og Brasil.

Trump truer videre med å sette opp toll på franske varer med 100 prosent.

15. desember

Det har blitt varslet mer toll mot Italia, Østerrike og Tyrkia. EU svarer med at de vil reagere som en enhet hvis.

Trump sa også under tirsdagens NATO-møte at han «på noen måter» liker tanken om å vente med å inngå en handelsavtale med Kina til etter valget i 2020.

– Men det skal jeg ikke si. Det er bare det jeg tenker, sa Trump, som hevdet at Kina ønsker å inngå en avtale med én gang.

Trump har varslet at tariffer vil øke på kinesiske varer 15. desember. Spørsmålet er om Kina og USA, som har vært i handelskrig i halvannet år, blir enig om den varslede "fase 1-avtalen" innen den tid.

– Godt stykke igjen

Christian Lie tror det blir en "fase 1-avtale", men at den får et lite omfang og at konflikten vil prege markedene i lengre tid enn investorene har ventet.

– Når vi ser hvor vanskelig det er å få til en "fase 1-avtale", så kan man se for seg en "fase 2-avtale" hvor landene skal diskutere mer fundamentale motsetninger. Det er et godt stykke igjen dit, sier Lie til TDN Direkt.



En "fase 1-avtale" skal innebære at Kina kjøper landbruksprodukter fra USA for 40-50 milliarder dollar og enighet rundt valutaspørsmål mellom nasjonene.





– Kan ikke fortsette å stige

Lie tror markedene og Oslo Børs har en mer uoversiktlig periode foran seg. De fleste børsene verden rundt faller tirsdag etter Trumps siste handlinger.

– For det første kan ikke aksjekursene fortsette å stige som de har gjort de siste tre månedene, og for det andre kan det ikke utelukkes flere skuffelser når det kommer til handelskonflikten og på makrofronten, selv om vi har sett tydelige stabiliseringstegn i økonomien, sier Lie.