Verbal skuddveksling mellom allierte før NATO-toppmøte

Det hagler med både stikk og friske replikker mellom de NATO-allierte i oppkjøringen til toppmøtet utenfor London onsdag.

Frankrikes president Emmanuel Macron åpnet ballet da han nylig omtalte alliansen som hjernedød. Dagen før toppmøtet sa hans amerikanske kollega Donald Trump at uttalelsen var dypt fornærmende.

– Det er svært fornærmende overfor mange, inkludert denne mannen, som gjør en svært god jobb med å lede NATO, sa Trump og vendte seg mot generalsekretær Jens Stoltenberg da de to møttes over frokost i Regent's Park tirsdag morgen.

Svar på tiltale

I forrige uke besøkte Stoltenberg Macron i Paris for å rense luften. Både der og i London avviste NATO-sjefen at alliansen er hjernedød.

– NATO er blitt langt mer fleksibelt. NATO er aktivt og tilpasser seg og trapper opp kampen mot terrorisme. Alliansen har vist seg i stand til å endre seg. Derfor er vi en suksess, sa generalsekretæren.

Macrons kritikk ble utløst av andre medlemslands alenegang i Syria, der USA trakk seg ut og Tyrkia deretter invaderte de kurdiskkontrollerte områdene – uten å snakke med de øvrige allierte.

– Alliansen handler om solidaritet, om plikter og rettigheter. Tyrkia har opplevd flere terrorangrep, men du kan ikke alene ta en avgjørelse som påvirker alles sikkerhet, sa Macron før helgen.

Tyrkia har fått kritikk fra en rekke NATO-medlemmer, men gir også den franske presidenten svar på tiltale og mener Macron bør sjekke om det er han selv som er hjernedød.

– Enige om det viktigste

Tyrkerne fremstår heller ikke som lagspillere når de truer med å blokkere en forsvarsplan for Polen, Baltikum og Norge inntil NATO stiller opp i kampen mot kurdiske grupper i Syria – grupper Tyrkia regner som terrorister. På vei til London sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at han vil ta opp dette under toppmøtet.

Det er med andre ord langt fra fred og fordragelighet som preger alliansen når stats- og regjeringssjefene samles for å feire 70 år med samhold. Generalsekretæren har ingen enkel jobb med å forsøke å få medlemmene til å gå i takt.

– Min oppgave er å sørge for at tross uenighetene, så er vi fortsatt enige om det viktigste, og at vi står sammen når det virkelig gjelder, sier Stoltenberg. Han understreker at tross uenigheter i hele NATOs eksistens, så står medlemmene last og brast om kjernen – det kollektive forsvaret.

– Takhøyde

Statsminister Erna Solberg (H) legger seg på en mer forsonlig linje dagen før toppmøtet.

– Selv om det i oppkjøringen til dette møtet har vært krevende diskusjoner mellom allierte, så er det sånn at NATO har takhøyde for meningsforskjeller og diskusjon, sa Solberg da hun møtte norsk presse i London.

Hun har også med seg en hyggelig nyhet til alliansen. Som en del av et beredskapsinitiativ, har Norge lovet å stille med seks jagerfly. Det antallet dobles nå til tolv.

– Det tror vi blir positivt mottatt, sier statsministeren.

Bruker mer penger

Før toppmøtet kunne generalsekretæren også dele en god nyhet, nemlig at det nå er ni land som oppfyller målet om å bruke 2 prosent eller mer av brutto nasjonalprodukt på forsvar. Målet er at alle de 29 medlemslandene skal nå dette målet innen 2024.

USA har lenge presset på for at Europa tar en større del av regningen, og Trump tar æren for at de allierte øker forsvarsbudsjettene.

– Siden jeg ble president, har antall NATO-allierte som oppfyller sine forpliktelser, mer enn DOBLET seg, og NATOs pengebruk har økt med 130 milliarder dollar, skrev han på Twitter mandag kveld.

Mange saker

I tillegg til den såkalte byrdefordelingen har lederne mange saker de skal innom i løpet av tre timer onsdag. Blant annet skal de formelt vedta verdensrommet som såkalt operasjonelt domene, de skal snakke om rustningskontroll, infrastruktur og om Russland og Kina.

I kjølvannet av Macrons kritikk skal de også diskutere et tysk forslag om å la et utvalg se nærmere på den politiske og strategiske koordineringen i alliansen.

