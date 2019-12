Bloomberg hevder handelsavtale er nærmere

Bloomberg viser til anonyme kilder. De rapporterer at USA og Kina skal være nærmere en avtale om hvor mye av tollsatsene som skal fjernes i "fase 1-avtalen".

Bloomberg melder også at Trumps lovskrift om å støtte demonstranter i Hongkong, samt nytt lovforslag om sanksjoner mot kinesiske embetsmenn for dårlig behandling av uigurer, ikke vil påvirke en mulig avtale.

USA og Kina har vært i handelskrig i halvannet år. I går fortalte Trump under NATO-toppmøtet i London at han ikke har noen tidsfrist for handelsavtale med Kina. Stornasjonene har vært i handelskrig i halvannet år.

15. desember

15. desember har det blitt varslet at USA vil øke tollen på kinesiske varer. Både Trump og Kinas president Xi Jinping har tidligere varslet at en handelsavtale vil falle på på plass før dette.

Børsene i Asia, Europa og USA har de siste dagene pekt nedover. Årsaken er at Trump mandag gjeninnførte han toll på stål og aluminium fra Argentina og Brasil, før han truet med å sette opp tollen på franske varer med 100 prosent.

Ser ikke på aksjemarkedet

Trump varslet også mulig toll mot Italia, Østerrike og Tyrkia. EU truer med at de vil komme med reaksjoner som en enhet.

Han twitret mandag at de amerikanske børsene hadde steget med 21 prosent etter handelskrigen startet med Kina. I går var det uinteressant for USAs 45. president.

– Om aksjemarkedet går opp eller ned... Jeg ser ikke på aksjemarkedet. Jeg bryr meg om jobber. Jobber er det jeg følger med på, uttalte Trump i London, og la til at gårsdagens tilbakegang er «bare peanøtter».