Tybring-Gjedde om pølseservering: – Første gang jeg har fått gjennomslag i norsk politikk

– Det er kjempefint. Det er første gang jeg har fått noe gjennomslag i norsk politikk. De har vel skjønt at de har gjort en tabbe, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) til TV 2.

Frp-politikeren reagerte sterkt på at det bare skulle serveres kyllingpølser og kanelsnurrer under Stortingets juletrefest 6. januar. Han anklaget Stortinget for kulturell kapitulasjon.

– Dette skjer nå fordi vi tilpasser oss og endrer tradisjonene vi har hatt i årevis på grunn av dem som flytter til landet, sa han.

På få timer har juletrefestkomiteen på Stortinget snudd. Nå endres menyen.

– Vi har valgt å servere kyllingwiener av praktiske grunner. Det er pølser som de aller fleste kan spise. Siden dette nå har skapt engasjement, vil vi mer enn gjerne også servere andre typer pølser, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen.

(©NTB)