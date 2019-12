Frp ypper til oljestrid med Høyre

– Stadig mer tyder på at Høyre har blitt splittet i synet på den norske olje- og gassnæringen, sier Frps energipolitisk talsperson til NTB.

Det hører til sjeldenhetene at Frp går til angrep på sin regjeringspartner Høyre.

Halleland viser til flere enkeltutspill fra Høyre-representanter i det siste som på ulike måter har tatt til orde for å endre rammebetingelsene til næringen. Blant annet mener Høyres stortingsrepresentanter Stefan Heggelund og Tina Bru at partiet bør programfeste at norsk sokkel skal være utslippsfri innen 2035.

– Sprer usikkerhet

Unge Høyre vil på sin side verne deler av Barentshavet for olje- og gassvirksomhet og flytte iskanten sørover – noe Frp er imot.

– Det er synd at bransjen hele tiden må forholde seg til nye enkeltutspill ifra stortingsrepresentanter, som i sum ikke bidrar til noe annet enn å spre usikkerhet innad i petroleumsnæringen, sier Halleland, som peker på at stadig flere store aktører flytter virksomheten sin vekk fra norsk sokkel.

– Frp står alene igjen som den eneste forkjemperen for en fremtidig olje- og gassvirksomhet som minner om den vi har i dag. Over lengre tid har vi sett at Arbeiderpartiet tar gradvise skritt vekk fra oljearbeideren, og nå ser vi at krefter i Høyre ønsker å følge etter dem, hevder han.

Høyre: – Sikrer næringen

På landsmøtet til våren skal Høyre diskutere flere problemstillinger som er knyttet til det nye partiprogrammet som skal vedtas i 2021. En av disse er olje. I et diskusjonsnotat på Høyres nettsider heter det blant annet: Skal Høyre ta initiativ til å gjennomgå eksisterende rammebetingelser, sammen med oljenæringen, med hensikt å få utslippene ned? Og hvilke endringer kan i så fall være aktuelle?

Stefan Heggelund avviser at dette er å vingle i oljepolitikken.

– Jeg mener man med forslaget til programkomiteen gjør det motsatte av å spre usikkerhet. Vi sikrer næringen i møte med en global fremtid som stiller strengere og strengere klimakrav, sier han til NTB.

Har gjort endringer

Heggelund peker på at også dagens regjering har gjort endringer i oljepolitikken.

– Det er første gang vi bruker virkemiddelapparatet slik at et oljeselskap kan bygge flytende havvindmøller. Det er bra, og det viser at endringer eller tilpasninger ofte er forutsigbart, ikke det motsatte, påpeker han.

