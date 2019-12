Kina nekter for at de utgjør en trussel

I slutterklæringen fra NATO-toppmøtet i London denne uka skrev NATO-landene at de «anerkjenner at Kinas voksende innflytelse og internasjonale politikk byr på både muligheter og utfordringer».

Tirsdag sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at forsvarsalliansen sammen må håndtere Kinas voksende militære kapasitet, med missiler som kan nå Europa og USA.

Talsperson Hua Chunying for Kinas utenriksminister sier at «veksten i Kinas makt er vekstVerbal skuddveksling mellom allierte før NATO-toppmøte i en fredelig makt», og at det «ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom hvilken trussel et land utgjør og landet størrelse».

Hun sier at den største trusselen mot verden i dag er land som forholder seg egenrådig til internasjonale regler og samarbeid.

– Selv amerikanernes allierte har blitt rammet, la hun til.

Det er Kinas økende økonomiske og teknologiske makt som har fått NATOs oppmerksomhet. En bekymring er Kinas omfattende investeringer i utenlandsk infrastruktur som havner, jernbaner og veier. Det er også en frykt for at bruk av 5G-utstyr fra kinesiske Huawei skal bli en bakdør for kinesisk spionasje.