Bloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA

Like ved åstedet for en av de verste masseskytingene i Colorado gikk New York-milliardær Bloomberg ut med sitt budskap torsdag. Han vil forby spesielle typer angrepsrifler, innføre lisens for våpenkjøpere og at Det hvite hus skal innta en helt ny rolle i hvordan vold med skytevåpen skal bekjempes.

– Jeg har vært dedikert i kampen mot skytevåpen i 15 år, sa 77-årige Bloomberg.

– Som president vil jeg arbeide for å få en slutt på epidemien av vold utført med skytevåpen en gang for alle, fortsatte den tidligere New York-ordføreren. Han lanserte en lang liste med tiltak for å få kontroll på våpensalget i USA.

Utspillet torsdag kom under et lukket møte i byen Aurora i Colorado, hvor han møtte overlevende etter masseskyting i 2012. Da ble 12 personer drept og nesten 60 såret inne i en kino i byen.

– Jeg lover at jeg aldri skal gi opp denne kampen. Det er en slik president dette landet behøver og fortjener, sa Bloomberg til tilhørerne.

Bloombergs påmelding i kampen om å bli Demokratenes kandidat mot Donald Trump ved presidentvalget neste år er blitt møtt med skepsis fra flere hold. Med massive reklamekampanjer på TV har milliardæren og den tidligere republikaneren blitt anklaget av konkurrentene Bernie Sanders og Elizabeth Warren om at han forsøker å kjøpe valget.

