Nord-Korea truer med å gjenoppta fornærmelsene mot Trump

Advarselen kommer fra første viseutenriksminister Choe Son-hui og ble formidlet på de statlige fjernsynsnyhetene bare dager at president Donald Trump snakket om mulig militæraksjon mot Nord-Korea og igjen omtalte statslederen som «rakettmannen».

Dårlig periode

Uttalelsene fra begge parter blir tolket som at det tosidige forholdet for tiden er på sparebluss og at det ikke ligger an til en gjenopptakelse av dialogen om atomnedrustning med det første.

Nord-Korea har snarere antydet at det kan gå mot en opphevelse av den midlertidige stansen i tester med langdistanseraketter, også den typen som kan bære atomstridshoder, dersom ikke Trump-administrasjonen gjør substansielle innrømmelser innen årets utgang.

En bølge av hat

Visestatsminister Choe sa at Trumps siste bemerkninger utløste en bølge av hat i folket mot USA fordi uttalelsene ikke omtalte den øverste leder på en respektfull og verdig måte. Choe sa at Nord-Korea vil svare med samme mynt, dersom Trump fortsetter sine provokasjoner.

– Hvis det blir brukt ord og betegnelser som hisser til konfrontasjon, kan det bare blir diagnostisert som at det kommer fra en senil, inkompetent rotebukk, sa Choe.

