Frankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos

Generalstreiken mot pensjonsreformen fortsetter inntil videre da ingen av de store fagorganisasjonene i offentlig sektor har vist tegn til å avslutte den.

Streiken er president Emmanuel Macrons største utfordring så langt i arbeidet med å modernisere det franske pensjonssystemet, med sine mange fasttømrede spesialordninger og lave pensjonsgrenser.

Torsdag var det store markeringer over hele landet, og rundt en halv million mennesker demonstrerte. I Paris alene aksjonerte en kvart million mennesker torsdag kveld, ifølge fagorganisasjonen CGT.

Mer av det samme

Fredagen ser ut til å bli av det samme. Nesten alle Frankrikes høyhastighetstog er innstilt, 10 av 14 metrolinjer i Paris er stengt og hundrevis av flyavganger kansellert.

Yves Veyrier, leder for den uforsonlige og venstreorienterte fagorganisasjonen FO, turer med at streiken kan vare helt til mandag dersom ikke myndighetene kommer med det «riktige» utspillet.

De riksdekkende avisene får ikke trykt sine papirutgaver, og CGT har blokkert sju av Frankrikes åtte oljeraffinerier. Faren for rasjonering og mangel på olje og bensin vokser.

Macron har så langt klart å få mange omstridte reformer vedtatt i nasjonalforsamlingen, blant annet en oppmykning av ansettelsesreglene i arbeidslivet og strengere krav til ledighetstrygd.

Hard kjerne

Regjeringen er i månedsvis blitt utfordret av de gule vestene, en nasjonal bevegelse som krever en grunnleggende omlegging av den økonomiske politikken. Mange av de ukentlige demonstrasjonene er blitt kuppet av en hard kjerne med destruktive regimemotstandere som har forårsaket store ødeleggelser, særlig i Paris.

Demonstrasjonene torsdag gikk stort sett fredelig for seg, og det er første gang ulike misfornøyde yrkesgrupper i offentlig sektor går sammen om en avvisning av reformene.

Hovedpunktene i pensjonsreformen, som ennå ikke helt er satt ut i livet, er at pensjonsgrensen blir høyere, systemet enklere og myriaden av spesialordninger blir avskaffet. Et eksempel som stadig blir brukt, er at franske togførere kan gå av med full pensjon tidligere i 50-årene.

