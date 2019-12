Nordea: Trump kan innføre toll mot Norge

– Nasjoner med svak valuta bør være på vakt fordi grunnen til at USA gjeninnførte tollsatsene for Brasil og Argentina, var knyttet til svak valutatrend. Nasjoner som Sør-Korea, Chile, Ungarn, og til og med Sverige og Norge, kan være på Trumps "target list" på grunn av svakheter i valutaen de siste årene, skriver Nordea Markets i en fersk analyse.

Nordea Markets mener at Trump har vært på offensiven den siste tiden.

– Forhåpentligvis er vi for små for at Trump skal bry seg om Skandinavia, skriver Andreas Steno Larsen og Morten Lund i Nordea-rapporten.

Handelskrig

Mandag gjeninnførte Trump tollen på stål og aluminium fra Argentina og Brasil. Senere i uken truet han med å innføre 100 prosent straffetoll på franske varer.

USA og Trump har i halvannet år vært i handelskrig med Kina, som innebærer høy toll på hverandres varer.



Denne uken sa Trump at han kunne vente med å inngå en handelsavtale med Kina til etter valget 2020. Senere har det kommet rapporter om at nasjonene likevel er nærmere en "fase 1-avtale".

– Du skal ikke utelukke at Trump bestemmer seg for å gå til valget med en tøff tilnærming mot Kina, fremfor å inngå en avtale med dem, skriver Nordea Markets.



Kronen svekket seg

Den norske kronen har siden 1. januar 2018 svekket seg med 11 prosent mot den amerikanske dollaren.

Trump sa mandag at andre nasjoner ikke skal få utnytte den sterke dollaren. Én dollar tilsvarer nå 9,16 kroner. Det er det svakeste den norske kronen har stått mot dollaren siden 2001.