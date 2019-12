Elizabeth Warren vil øke skattenivået i USA

Demokratenes fremste kvinnelige presidentkandidat mener de rikeste amerikanerne må betale mer til fellesskapet.

– Akkurat nå drar ikke de mest velstående sin del av lasset, det må vi gjøre noe med, sier Warren til Bloomberg.

Hun sier selv at hun er kapitalist og har tro på det amerikanske systemet. Men ikke slik det er nå.

– Akkurat nå er USA et land hvor de rikeste stortrives, mens de mindre bemidlete sliter med å kunne betale for det mest grunnleggende. Vi ser at gjelden i disse gruppene stiger, og det ønsker jeg å gjøre noe med, sier presidentkandidaten.

