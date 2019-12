Miljøkamp, mangfold og reformer preget Trine Skei Grandes tale på Venstres landsstyremøte

På lørdagens landsstyremøte ble det også klart at utvalget som er satt ned for å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, som vil avkriminalisere narkotikabruk, vil presentere sin rapport 19. desember.

– Vi trenger fokus på at dette er en sykdom, og at vi er et samfunn som ikke lenger tråkker på dem som ligger på gata, men behandler dem med respekt og verdighet, sier Grande til NTB.

Forberedt på rusreform-motstand

Regjeringens rusreform innebærer avkriminalisering, men ikke legalisering av narkotikabruk. Samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal flyttes fra politi- og justissektoren og over til behandlingssporet i helsevesenet.

– Når dette kommer 19. desember, vil det skape store motkrefter også. Vi må være med på å forklare hvorfor dette er viktig. Vi har en ruspolitikk som har feilet på mange områder, og som skaper mye utenforskap og tragedier, sier Grande.

Unge Venstre har på sin side gått inn for å legalisere og regulere alle narkotiske stoffer i sitt program.

Senterpartiet har advart mot at den borgerlige regjeringens nye rusreform er første steg mot full legalisering.

Homoterapi

Også såkalt homoterapi ble tatt opp i Grandes tale.

– Det er et grusomt ord, men likevel et ord som tilslører en enda verre praksis. Det er en praksis som ødelegger liv, sa Grande.

Det er stortingsflertall for å utrede et forbud mot såkalt konverteringsterapi, eller homoterapi, noe som praktiseres i enkelte religiøse miljøer for å forsøke å få homofile til å bli heterofile. Forslaget om å forby homoterapi behandles i Stortinget onsdag.

Saken splitter imidlertid regjeringen ettersom KrF mener det ikke er nødvendig å utrede et forbud.

– Jeg merker meg at KrF sier at det er forbudt i dag. Det er tydelig at vi må styrke lovverket, og det er en jobb jeg er klar til å gjøre, sier Grande til NTB.

