Putin diskuterte båndet til Hviterussland med presidenten – demonstranter viste avsky

De to presidentene diskuterte økonomiske muligheter for å føre de to landene enda tettere sammen.

– Vi ønsker bare like vilkår, ingenting annet, sa Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko i forkant av møtet, med Putin på den andre siden av bordet.

– Vi skal snakke om fremtidige planer. Dette møtet er en milepæl, sa Putin.

Men de hviterussiske demonstrantene i Minsk frykter at et tettere bånd mellom de to landene kan true den selvstendigheten som landet har hatt i kjølvannet av Sovjet-tiden.

– Politikerne leker med den hviterussiske suvereniteten som om det var et kortspill, og vi vil fortsette å demonstrere så lenge denne trusselen mot vår selvstendighet består, sier Pavel Severinets, som sto bak lørdagens demonstrasjon i den hviterussiske hovedstaden Minsk.

Russland og Hviterussland signerte en unionsavtale i 1997 som omhandlet tette politiske, økonomiske og militære bånd, men avtalen innebar ikke en sammensmelting av de to landene. Kreml har den siste tiden økt presset mot Hviterussland ved å skru opp energiprisene og kutte subsidier.

(©NTB)