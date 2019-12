USAs handelsminister: – Den største avtalen i historien

– Vi er noen tommer, kanskje millimetere, fra en avtale. Det er den største handelsavtalen i historien, ikke bare i USA, men så langt jeg kan skjønne i hele verden, sier Ross til Fox.



Ifølge Ross skal dette skape rundt 176.000 nye arbeidsplasser og gi et løft til bilindustrien på 34 milliarder dollar.

I løpet av fem år estimeres det at det skal kunne gi nesten 590.000 nye arbeidsplasser.

– Hver dag avtalen ikke er signert, er en dag forsinket, sier Ross.

Hva med Kina?

USAs fokus på å lande handelsavtale med Mexico og Canada, gjør at det i økende grad usannsynlig at en handelsavtale mellom USA og Kina vil bli inngått denne uken, rapporterer TDN fra den kinesiske avisen, South China Morning Post (SCMP).

Ross sier til Fox at de er i god dialog med Kina. Ross forteller også at en "fase 1-avtale" vil handle om landbruk og handel.

Viktigere med riktig avtale

Det nærmer seg 15. desember, datoen USA har varslet at de vil innføre de nye tollsatsene mot Kina. Men ifølge Wall Street Journal jobber nasjonene nå med å utsette disse tolløkningene som er planlagt førstkommende søndag.

Ifølge Ross er det viktigere å jobbe for å få en riktig avtale for USA. Han mener amerikanernes posisjon i forhandlingene bare blir bedre og bedre for tiden som går.

Sist uke rapporterte Bloomberg at USA og Kina nærmer seg handelsavtale. Det gjenstår å se.