WSJ: USA planlegger å utsette tolløkning

Det har i lang tid i høst vært varslet fra begge sider at nasjonene nærmet en "fase 1-avtale", men den har enn så lenge uteblitt.

Sist uke skrev Bloomberg at avtalen trolig ville bli klar før 15. desember. Denne datoen har det vært varslet at USA vil innføre nye tollavgifter, og Kina har sagt at de vil svare med samme mynt.

Ifølge Wall Street Journal planlegger nå handelsrepresentanter fra USA og Kina å avvente denne tariffen. Avisen viser til kilder med kjennskap til saken, og melder at Kina presser på for at USA skal rulle tilbake nåværende tariffer.

15. desember ikke en frist

Wall Street Journal hevder at 15. desember, som er førstkommende søndag, ikke er en frist for å inngå en "fase 1-avtale".

USAs handelsminister Wilbur Ross gledet seg tidligere tirsdag over at landet nærmer seg handelsavtale med Mexico og Canada.

Den kinesiske avisen South China Morning Post (SCMP) skrev at fokuset på å få avtalen med Mexico og Canada i land, gjør sannsynligheten mindre for en avtale mellom Kina og USA denne uken.

Riktig avtale

Ifølge Ross er det viktigere å jobbe for en riktig avtale for USA. Han mener amerikanernes posisjon i forhandlingene bare blir bedre og bedre jo mer tiden går.

Kina og USA har vært i handelskrig i halvannet år. Ross uttalte tirsdag at en "fase 1-avtale" vil dreie seg om handel og landbruk.