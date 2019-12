ESA saksøker Norge

Bakgrunnen for søksmålet er kravet om at ledelsen av selskaper med hovedkontor i Norge, stiller krav til at daglig leder og minst 50 prosent av styremedlemmene skal være statsborgere og innbyggere i et EØS-land (alle land i EU, pluss Norge, Liechenstein og Island). Dette går frem av aksjeloven § 6-11.

Overvåkningsorganet til Det europeiske frihandelsforbund (EFTA), ESA, mener at disse kravene er i strid med EØS-prinsipper om etableringsfrihet.

Begrenser muligheten

ESA hevder de norske reglene kan tvinge selskaper til å endre ledelsen eller styret, og at reglene begrenser muligheten som andre EØS-land har til å velge sin ledelse.

«Nasjonalitet og bosted bør ikke være avgjørende kriterier for å velge hvem som skal lede selskaper. Det er allerede på plass strenge EØS-regler og kontroll av personer i sensitive sektorer som finansielle tjenester», skriver ESA i pressemeldingen.

Verre med underavdelinger

Kravet gjør det også verre for bedrifter i andre EØS-land til å drive forretninger i Norge gjennom underavdelinger, filialer eller datterselskaper, mener ESA.

ESA legger til at Norge nylig offentliggjorde et høringsnotat som foreslår endringer av reglene slik at bosted og statsborgerskap skal likestilles, men de foreslåtte endringene vil ikke fjerne begrensningen fullstendig.