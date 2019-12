Siv Jensen: – Bankene får mer tid til å tilpasse seg

Regjeringen skriver i en melding at endringene innebærer at systemrisikobufferkravet økes fra 3 til 4,5 prosent, og at det innføres gulv for risikovekting av eiendomslån.

– Bankene får mer tid til å tilpasse seg, og endringene skal ikke føre til at de samlede kravene for bankene øker. Vi har hatt en god dialog med bankene underveis, og jeg har kommet dem i møte på viktige punkter, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en melding.

De samlede kapitalkravene skal samsvare med risikoen bankene står overfor.

Kapitalkravene består av en generell del (pilar 1) som fastsettes av Finansdepartementet, og en bankspesifikk del (pilar 2) som fastsettes jevnlig av Finanstilsynet for å dekke risiko som ikke dekkes av den generelle delen.

– Det er ikke endringer i risikobildet som tilsier at bankenes samlede krav bør økes, og det er viktig at endringer i generelle bufferkrav tas hensyn til i pilar 2-prosessen når det er grunnlag for det. Departementet har i dag derfor sendt et oppdragsbrev til Finanstilsynet om sammenhengen mellom generelle bufferkrav og pilar 2-prosessen, sier finansministeren i en melding.

