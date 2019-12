Kongressen vil ha sanksjoner mot russiske gassrørledninger

Nord Stream 2, som legges i Østersjøen, skal frakte gass fra Russland til Tyskland, mens TurkStream går gjennom Svartehavet til Tyrkia og skal etter planen videreføres til Serbia.

Onsdag vedtok Representantenes hus i Kongressen neste års forsvarsbudsjett, som er på drøyt 6.700 milliarder kroner.

Som et ledd i arbeidet med budsjettet ble det besluttet å innføre sanksjoner mot selskap og enkeltpersoner som er involvert i bygging av de to russiske gassrørledningene.

Argumentet er at rørledningene i USAs øyne vil gjøre Europa mer avhengig av russisk gass, noe som vil svekke amerikansk innflytelse på det europeiske kontinentet.

Europeisk støtte

Kongressens sanksjonsvedtak vil ikke bli godt mottatt i Tyskland og Tyrkia, som begge har sluttet helhjertet opp om de russiske prosjektene.

– Europeisk energipolitikk bør avgjøres i Europa, ikke i USA, sa utenriksminister Heiko Maas tidligere i år.

Leggingen av Nord Stream 2 er snart sluttført og rørledningen vil doble kapasiteten til den åtte år gamle Nord Stream 1-rørledningen som går fra Vyborg i Russland til Greifswald i Tyskland.

En rekke utenlandske selskap deltar i byggingen, blant dem tyske Wintershall og Uniper. Franske Engie, østerrikske OMV og nederlandsk-britiske Shell er også involvert i prosjektet, sammen med russiske Gazprom.

Ukraina-konflikt

Kombinert med TurkStream-rørledningen over Svartehavet, vil Nord Stream 2 gjøre dagens rørledning gjennom Ukraina overflødig.

Russland og Ukraina er i konflikt, både som følge av Russlands annektering av Krim-halvøya og landets støtte til separatister i Øst-Ukraina.

Flere er bekymret for at de nye rørledningene vil føre til økt russisk press mot Kiev, siden Russland ikke lenger vil være avhengig av Ukraina som transittland for gass til europeiske markeder.

Russisk redskap

Representantenes hus kaller Nord Stream 2 og TurkStream et russisk «redskap for å øve press og sikre seg politisk innflytelse» i Europa.

Dersom Senatet slutter opp om onsdagens vedtak, noe som kan skje alt denne uka, har president Donald Trump gjort det klart at han vil undertegne sanksjonsloven.

Sanksjonene vil i første omgang gjelde i fem år, men kan avsluttes av presidenten før den tid.

(©NTB)