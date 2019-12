– Vi nærmer oss veldig en stor avtale med Kina. De ønsker den, og det samme gjør vi, skriver Trump, få minutter etter at de amerikanske børsene åpnet, på Twitter.

USA og Kina har vært i handelskrig i over halvannet år. Det har flere ganger i høst blitt varslet at en "fase 1-avtale" skulle være rett rundt hjørnet. Den har hittil latt vente på seg, og det er stor spenning i markedet om stornasjonene blir enige om en avtale før søndag 15. desember.

WSJ: Avlyser tolløkning

Da er det tidligere varslet at det skal bli tolløkning. Wall Street Journal skrev derimot her om dagen at denne tollkøkningen ville bli utsatt. Og torsdag ettermiddag norsk tid avslører altså Trump at en avtale med Kina nærmer seg.

Wall Street Journal melder nå at USA vil fjerne tariffer med opp mot 50 prosent på import av varer fra Kina, til en verdi på 360 milliarder dollar. Amerikanerne vil også avlyse tolløkning førstkommende søndag, ifølge avisen.

Børser og oljepris opp

Trumps beskjed sender Wall Street, oljeprisen og også Oslo Børs markant oppover. Wall Street åpnet først i rødt etter overraskende jobless claims-tall.

USAs handelsminister Wilbur Ross sa tirsdag at en "fase 1-avtale" vil dreie seg om handel og landbruk. Reuters melder at Trump torsdag skal møte amerikanske handelsrepresentanter for å diskutere kinesiske varer og toll.

USA har krevd at Kina kjøper store mengder amerikanske landbruksprodukter, gjør mer for å beskytte amerikansk teknologi og åpner opp finanssektoren.