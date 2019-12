Kina og USA enige: – En utrolig avtale for alle

Flere medier melder at det er store fremgang i forhandlingene om en fase 1-avtale i handelskrigen mellom USA og Kina. Ifølge kineserne skal USA stanse tariffer gradvis. Kina skal også øke import av varer fra USA.

Kina ønsker at en dato skal bli satt for underskrift av avtalen, og at det skal skje så snart som mulig. Detaljene vil bli kjent senere.

Trumper varsler fase 2

Kort tid etter pressekonferansen meldte USAs president Donald Trump seg på Twitter.

– Vi er enige om en veldig stor fase 1-avtale med Kina. De har blitt enige om mange strukturtele endringer og massive kjøp av landbruksprodukter, energi og produserte varer, pluss mye mer. De 25 prosent tariffene vil forbli som det er, med 7,5 prosent satt på store deler av resten..., skriver Trump.

15. desember var det varslet at nasjonene ville øke tollen på hverandres varer. Derfor ble denne datoen ansett som et avgjørende tidspunkt. Det blir ikke noe av, bekrefter Trump.

– Vi vil påbegynne fase 2-avtalen umiddelbart, fremfor å vente til etter 2020-valget. Dette er en utrolig avtale for alle, skriver Trump.

Lang handelskrig

Stornasjonene har vært i handelskrig i nesten halvannet år. Torsdag kom det positive signaler om at Kina og USA nærmet seg enighet. Dette understreket USAs president Donald Trump på Twitter da han skrev at partene var "veldig nære en stor avtale". Det ga store løft i markedene.

Oljeprisen fikk seg et solid løft etter fredagens utvikling. Brent-oljen er opp 1,94 prosent til 65,14 kroner. WTI-oljen omsettes for 59,75 dollar fatet, opp 1,68 prosent.

Wall Street åpnet først ned, men snur til grønt. Dow Jones er opp 0,04 prosent til 28.143,55 poeng. S&P stiger 0,21 prosent til 3.175,32 poeng. Nasdaq styrkes 0,20 prosent til 8.734,50 poeng.