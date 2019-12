– Nok en avgjørende test ble på vellykket vis gjennomført ved satellittoppskytningsanlegget Sohae, sier en talsmann for myndighetene.

Talsmannen betegner testen som en «forskningsmessig suksess» som vil styrke landets atomvåpenprogram.

Det er ikke kjent hva som ble testet sent fredag kveld. Også for én uke siden ble det gjennomført en test ved anlegget, og det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap meldte da at det kunne være snakk om en ny motor til bruk i langdistanseraketter.

(©NTB)