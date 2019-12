Medier: Demokraten Jeff Van Drew vil skifte parti

Det er blant andre Politico , New York Times og CNN som bringer nyheten på bakgrunn av opplysninger fra kilder lørdag.

Jeff Van Drew skal ha sagt til sine nærmeste medarbeidere at han ønsker å skifte parti.

Han har også diskutert partibyttet med president Donald Trump i Det hvite hus fredag, får nyhetsbyrået AP opplyst fra en kilde i Trump-administrasjonen.

– Wow, det ville vært stort. Alltid hørt at Jeff er veldig smart, skriver presidenten på Twitter.

Toppene i Representantenes hus skal være orientert om saken.

Van Drew er sterkt imot riksrettsprosess mot president Trump. Representanten fra New Jersey var en av bare to fra Demokratene som i oktober stemte imot å formalisere riksrettsprosessen. Han varslet tidligere denne måneden at han kom til å stemme imot alle punktene som Huset ønsker å tiltale Trump for, skriver CNN.

– Tusen takk for at du er ærlig, Jeff. Samtlige demokrater vet at du har rett, men i motsetning til deg har de ikke mot til å si det, skriver Trump.

Selv om Van Drew skulle skifte side, har Demokratene fortsatt flertall i Representantenes hus.

(©NTB)