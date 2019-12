Opposisjonen ikke fornøyd med Solbergs «husker ikke»-svar

Kontroll- og konstitusjonskomiteen fikk sist uke svar fra statsministeren på sine første spørsmål til henne om trygdeskandalen.

– Jeg har tidligere opplyst til Stortinget at jeg i juni ble kjent med at Nav endret praksis. Jeg kan imidlertid ikke huske på hvilken måte jeg fanget opp dette eller tidfeste det nærmere, skrev hun da.

Komiteen undrer seg imidlertid over at statsministeren likevel vurderte det slik at det ikke var grunn for å foreta seg noe.

– På hvilken bakgrunn kan statsministeren ha kommet til denne beslutningen hvis hun samtidig ikke husker når og hvordan hun ble orientert? heter det i et nytt spørsmål som ble stilt tirsdag.

Komiteen stusser også over at Solberg i sitt forrige svar skriver at hun ikke vil kommentere saken videre før den eksterne granskingen blir avgitt.

– Mener statsministeren generelt at et nedsatt offentlig utvalg er grunn for regjeringens medlemmer å ikke svare på spørsmål fra Stortinget? Hvis ikke bes det på nytt om svar på statsministerens vurdering av tidsbruken i saken, skriver komiteen tirsdag.

Kontrollkomiteen sendte samtidig sju nye spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). I stor grad dreier dette seg om oppfølging av Navs interne rapport fra sist uke.

9.–10. januar må Solberg og en rekke andre toppolitikere forklare seg i den åpne høringen om trygdeskandalen i Stortinget.

