Solberg avviser at Listhaug er klimafornekter

– Det første spørsmålet Sylvi Listhaug må svare på, er hvor hun står i dag. Norge kan ikke ha en energiminister som ikke tar klart avstand fra løgnene som spres om klimaforskningen, sier SVs partileder Audun Lysbakken.

Han viser til en uttalelse fra Sylvi Listhaug til VG i 2011. Der sier hun: «Det er ikke bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter.»

Solberg avviser

Men statsminister Erna Solberg (H) avviser at det er en klimafornekter hun nå har utnevnt til ny olje- og energiminister.

– Disse spørsmålene ble det godt svart på allerede da Sylvi ble landbruksminister i 2013, sa Solberg da hun møtte pressen etter utnevnelsene onsdag.

– Og de som lyttet til valgkampen i år, har hørt at hun var klar og tydelig på at hun mener klimaendringer er menneskeskapte. Hun har også hele tida stilt seg bak regjeringens politikk på disse områdene, sa hun.

Solberg sier at regjeringsendringene ikke først og fremst skjer for å skape entusiasme.

– Bakgrunnen for dette skiftet er også et ønske fra Fremskrittspartiet om å ha to av sine nestledere i regjering for å sitte tett på, kunne følge med og være gode ambassadører for helheten i regjeringens politikk, sier Solberg.

Ambisiøs

Solberg omtalte Listhaug som en ambisiøs statsråd.

– Når Sylvi går over til et helt nytt felt, kommer hun til å gå over til et felt som fortsatt er et veldig viktig felt i årene som kommer for Norge. Vi skal utvikle olje- og gassnæringen videre, sa statsministeren.

Solberg sa at Søviknes' tidligere arbeid vil komme godt med i jobben som eldre- og folkehelseminister.

– Terje Søviknes har vært i regjering før. Han er også godt kjent for sine svært mange år som ordfører i Os. Der har han jobbet for å få god eldreomsorg i kommunen. Disse erfaringene kommer til å være veldig nyttige når han skal jobbe videre med dette i regjeringen, sa Solberg.

