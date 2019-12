Ap ber forsvarsministeren granske forsvarsprosjekter

– Nok en gang ser vi at innleie av arbeidskraft fører til brudd på arbeidsmiljøloven. Det samme har skjedd i flere andre statlige prosjekter. Dette må forsvars­ministeren ta tak i, sier stortings­representant Eigil Knutsen (Ap) til Bergens Tidende.

Ifølge PwCs rapport fra granskingen av bergingen av Helge Ingstad, opplyste vedlikeholdsselskapet OneCo at alle skulle være ansatt hos dem, men likevel ble det leid inn mannskaper fra Adecco. Ifølge rapporten jobbet de opptil 80 timer på én uke. Grensen i arbeidsmiljøloven er 69 timer.

Seniorrådgiver Hans Meising­set i Forsvarets logistikk­organisasjon (FLO), som inngikk kontrakten med OneCo, sier til avisen at han har bedt om en begrunnelse internt i FLO for at det ikke er iverksatt sanksjoner.

I et svar på spørsmål fra Ap-representant Eigil Knutsen tidligere i år, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at det er Forsvaret selv som må vurdere ulike sanksjonsmidler ved brudd på regelverket hos underleverandører.

– Det er statsråden som har det øverste ansvaret. Han kan ikke bare skyve ansvaret nedover i organisasjonen, sier Knutsen.

Ap har levert et forslag til Stortinget om at selskaper som bryter regelverket, skal kunne ekskluderes fra offentlige anskaffels­er.

Daglig leder Aage Langeland hos OneCo opplyser i en epost til avisen at de ikke har noen kommentarer.

