Under en tredel tror Støre tar over ved et eventuelt regjeringsskifte

Undersøkelsen er utført av Norstat på oppdrag fra ABC Nyheter.

1.012 personer ble spurt om hvem de tror ville tatt over som statsminister ved et eventuelt regjeringsskifte. Like bak Støre ligger Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, med 18 prosent. Bare 2 prosent tror at SV-leder Audun Lysbakken ville blitt statsminister.

49 prosent svarer at de ikke vet eller at de tror det blir en annen person de disse tre.

At såpass få tror at det ville blitt Støre som tok over som statsminister, er et uttrykk for et parti i trøbbel, ifølge valgekspert.

– Det sier vel en del om Arbeiderpartiet sine problemer. Man skulle vel tro at når den borgerlige regjeringen sliter så mye som nå, skulle Arbeiderpartiet virke som en soleklar kandidat, sier valgekspert og statsviter Svein Tore Marthinsen.

I undersøkelsen ble man også spurt om man tror regjeringen Solberg vil overleve 2020. Kun halvparten tror det er Erna Solbergs regjering som styrer landet om ett år.

