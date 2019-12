Bloomberg brukte fengselsinnsatte i valgkamparbeid

Det forteller det undersøkende nettstedet The Intercept tirsdag.

Bloomberg omtaler rapporten som grunnleggende nøyaktig og sier kampanjen hans har avsluttet samarbeidet med selskapet som hyret inn de innsatte.

The Intercept skriver at valgkampapparatet til den tidligere ordføreren i New York inngikk en avtale med kundesenterselskapet Procom. Selskapet driver blant annet kundesenter fra fengsler.

Fra ett av disse fengslene i Oklahoma, et lavsikkerhetsfengsel for kvinner, ble lavtlønnede innsatte satt til å ringe mulige velgere på vegne av Bloombergs kampanje.

Bloomberg sier kampanjen hans først fikk vite om det da journalisten ringte dem.

– Så snart vi oppdaget hvilken leverandørs underkontraktør som hadde gjort dette, avsluttet vi forholdet til selskapet og personene som ansatte dem med det samme, sier Bloomberg i en uttalelse.

Han legger til at han ikke støtter denne praksisen og lover at kampanjen skal sørge for at leverandørene undersøker underleverandører grundigere.

Michael Bloomberg kunngjorde formelt i slutten av november at han stiller som kandidat i Demokratenes nominasjonskamp foran presidentvalget neste år. Den 77 år gamle forretningsmannen har brukt mye av sin personlige formue på TV-reklame og har gjort våpenkontroll til én av sine viktigste saker.

(©NTB)