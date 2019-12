Trumps aksjemarked smadrer tidligere presidenter

Aksjemarkedet under Donald Trump har hittil utkonkurrert hans forgjengere med god margin. Oppgangen ved den ledende S&P 500 indeksen utgjør mer enn en dobling av tidligere presidenters avkastning i aksjemarkedet.

Ifølge Bespoke Investment Group, og data som strekker seg helt tilbake til 1928, har tidligere presidenter i gjennomsnitt generert en avkastning på 23 prosent i løpet av sine første tre år i Det hvite hus.

Volatilt marked

Til tross for handelskrigen mellom USA og Kina har 2019 vært et år der det har blitt levert toppnoteringer fra alle de ledende amerikanske indeksene på børsen.

I går stengte alle de ledende indeksene i nye toppnoteringer, og S&P 500, Nasdaq Composite og Dow Jones er hittil i år opp henholdsvis 31, 38 og 25 prosent.

Til sammenligning har tidligere presidenter klart å generere en gjennomsnittlig avkastning på 12,81 prosent i deres tredje år.

Godt hjulpet av Federal Reserve

Aksjemarkedet under Trump har fått en boost av Federal Reserve som i løpet av 2019 har senket styringsrenten hele tre ganger, alle med 25 basispunkter. Vi må helt tilbake til slutten av finanskrisen for å finne sist det ble foretatt like hyppige kutt.

Videre er oppgangen også godt hjulpet av et trangt arbeidsmarkedet, arbeidsledigheten i USA ligger for øyeblikket på 3,5 prosent, det laveste nivået siden 1969.