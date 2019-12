Biden: – Ingen rettslig grunnlag for stevning

– Jeg kommer ikke til å late som om det er noe som helst rettslig grunnlag for republikanerne å stevne min vitneforklaring, skriver Biden på Twitter.

Uttalelsen kommer dagen etter at han til Des Moines Register sa at han kom til å nekte å vitne i saken.

– Jeg vil avklare noe jeg sa i går. I mine 40 år i det offentlige har jeg alltid fulgt loven. Og har mine åtte år som visepresident, i motsetning til Donald Trump og Mike Pence, samarbeidet med Kongressen i rettsmessige anmodninger, skriver han.

Biden påpeker at riksrettssaken handler om Trumps oppførsel, ikke hans, og at det er personer i Det hvite hus som bør stevnes.

Trump er tiltalt for maktmisbruk i forbindelse med at han forsøkte å få Ukraina til å etterforske sin politiske rival Joe Biden. Han er også tiltalt for å hindre Kongressens etterforskning.

Mens Representantenes hus har ansvaret for etterforskningen og utarbeidelse av tiltalen i en riksrettssak, er det Senatet som gjennomfører selve riksrettssaken og som avsier dom.

