Merkel: Jeg bruker all min kraft mot klimaendringene

Deler av talen, som blir kringkastet tirsdag kveld i Tyskland, ble gjort kjent sent mandag kveld. Der sier Merkel at hun kjemper mot klimaendringene med all sin kraft for å sikre framtiden til de kommende generasjonene, skriver Reuters.

– Global oppvarming er virkelig. Den er truende. Økende temperaturer og problemene utløst av dette er alle menneskeskapte, sier Merkel.

– Jeg er 65 år og i en alder hvor jeg personlig ikke lenger vil erfare alle konsekvensene fra klimaendringene som vil inntreffe dersom politikere ikke handler nå, sa statsministeren videre

Hun la til at det er barna og barnebarn som vil måtte leve med konsekvensene dersom ikke noe gjøres nå.

– Derfor bruker jeg all min styrke på for å sikre at Tyskland gjør sitt bidrag, økologisk, økonomisk og sosialt for å vinne kontroll over klimaendringene.

Statsministeren sier det fremdeles er håp om å overvinne problemene og at alle må gjøre det de kan. Hun utfordrer Tysklands befolkning til å tenke utenfor vante rammer og til å prøve nye ting raskere.

