Trump vil signere en «veldig stor og omfattende» avtale med Kina

– Jeg skal signere en veldig stor og omfattende første del av handelsavtalen med Kina 15. januar, skrev president Trump på Twitter minutter før børsen på Wall Street skulle åpne nyttårsaften.

Videre skriver han at seremonien skal finne sted på Det hvite hus, og forhandlingene skal fortsette i Kina på «et senere tidspunkt».

Ifølge Det hvite hus skal flere representanter fra den kinesiske regjeringen delta på seremonien når avtalen skal signeres.

I avtalen de nå er blitt enige om, står det at USA ikke skal innføre de planlagte nye tollsatsene på kinesiske varer, samt senke de allerede eksisterende tollsatsene. Det opplyser kilder i USAs regjering til AP.

Kina skal ha lovt å handle landbruksprodukter for 40 milliarder dollar i året, til tross for at USA aldri har eksportert landbruksprodukter for mer enn 26 milliarder dollar til Kina.

Kina skal også ha gått med på å slutte å presse selskaper til å overlevere teknologien sin, for å gi dem tilgang til det kinesiske markedet.

Det er fortsatt store uenigheter om en rekke spørsmål mellom de to landene, men de blir tema i neste fase av forhandlingene.

