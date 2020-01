Kim Jong-un truer med nytt våpen og «sjokkerende handlinger»

Han sier også at verden vil se det nye våpenet snart, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Videre varsler Kim Jong-un at de kommer til å heve det midlertidige forbudet de har hatt mot atomvåpen og interkontinentale missiler.

Det selvpåførte forbudet mot å gjennomføre kjernefysiske tester har vært en viktig del av det diplomatiske arbeidet mellom Nord-Korea og USA de siste to årene. Det har vært tre møter mellom Kim Jong-un og president Donald Trump, men uten at det har kommet noe konkret ut av disse.

Dersom nye tester faktisk blir gjennomført vil det trolig gjøre Trump rasende ettersom han gjentatte ganger har referert til Kims løfte til ham om ikke å utføre tester. Men siden møtet mellom dem i Hanoi i februar har forhandlingene mellom dem stått i stampe. Kim satte en frist fram til nyttår for Trump med å gi lettelser på sanksjonene mot Nord-Korea hvis ikke han skulle endre retning for landets våpenprogram.

– Dert er ingen grunn for oss til å være ensidig bundet av denne forpliktelsen lenger, sa Kim Jong-un under toppmøtet i det nordkoreanske arbeiderpartiet, ifølge KCNA.

Under det flere dager lange møtet varslet Kim også at det ville bli vanskelige økonomiske tider for Nord-Korea. Landet er hardt rammet av de økonomiske sanksjonene landet er ilagt på grunn av sitt atomvåpenprogram.

(©NTB)