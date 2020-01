Rødt og MDG brøyter seg inn i rødgrønn leir

Rødt og Miljøpartiet De Grønne har i dag hver sin ene representant på Stortinget. Men i desember får partiene støtte fra henholdsvis 5,1 og 5,6 prosent av velgerne, ifølge et gjennomsnitt av de nasjonale meningsmålingene som nettstedet Poll of polls har utarbeidet.

Det ville gitt Rødt ni og MDG ti mandater på Stortinget. Mens Rødt holdt seg over sperregrensen på 4 prosent gjennom hele 2019, har MDG ligget over siden mai.

Selv om MDG beskriver seg selv som et blokkuavhengig parti, kan oppslutningen om MDG og Rødt gi en helt ny situasjon på rødgrønn side: Det kan bli fem partier som kjemper om makt og innflytelse ved en eventuell valgseier i 2021.

MDG samarbeider med venstresiden i Oslo og Trondheim.

Rødgrønn dominans

Nasjonalt bidrar Rødt og MDG i årets siste måned til et solid rødgrønt flertall, med 109 mot 60 mandater for de fire regjeringspartiene.

Tallene viser samtidig at en mindretallsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil få 77 mandater og kan danne flertall med enten SV (13 mandater), MDG (10) eller Rødt (9).

Desembertallene bekrefter for øvrig trender fra året vi har lagt bak oss: SV ligger stabilt med 7,6 prosents oppslutning, mens Ap sliter med å komme på offensiven og får støtte fra 23,2 prosent av velgerne.

Senterpartiet faller noe tilbake sammenlignet med november, men er med 17,8 prosents oppslutning fremdeles den store vinneren blant alle partiene.

Dystert år for Venstre og KrF

For regjeringspartiene er det et lyspunkt at fallet gjennom fjorårshøsten ble snudd i desember, men flertall er for øyeblikket langt unna. Den viktigste grunnen til det er Venstre og KrFs vedvarende svake oppslutning.

Ikke i noen enkeltmåned i 2019 klarte de to sentrumspartiene å komme seg over sperregrensen på gjennomsnittet av de nasjonale målingene – med unntak av at én god enkeltmåling dro Venstre opp på 4 prosent i juli. Da var det imidlertid bare to nasjonale målinger.

I desember får KrF støtte fra 3,4 prosent av velgerne, mens 3,1 prosent slutter opp om Venstre. Det ville gitt partiene to stortingsrepresentanter hver.

For Fremskrittspartiet, som rett før jul endret sitt regjeringsmannskap, bød desember på en liten oppmuntring. Partiet økte sin oppslutning fra 9,8 til 10,7 prosent. Høyre ligger så å si på stedet hvil med 21,2 prosents oppslutning.

