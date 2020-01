Frp slikker sine sår etter «annus horribilis»

– Det har vært et år med mye støy, men gudskjelov avslutter vi året i harmoni, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

Hun er likevel ikke redd for å erkjenne at 2019 har vært krevende.

– Frp gjorde et skikkelig dårlig kommunevalg. Derfor har jeg varslet at man vil se et mye tøffere og tydeligere Frp fremover. Det skylder vi velgerne, sier hun.

Etter flere skandaler i 2018 hadde Fremskrittspartiet håp om å unngå støy og negative oppslag i året vi nettopp har lagt bak oss. Slik gikk det ikke.

Krise på krise

Allerede før landsmøtet i vår var situasjonen vanskelig, ettersom nok en justisminister fra Frp måtte gå av. Paritet har nå hatt sju justisministere siden 2013.

I sommer førte kravet fra Frp-grasrota om bompengekutt til måneder med intern støy og til slutt full krise i regjeringen.

Deretter bød Siv Jensen med sin kronikk om «snikislamisering» i valgkampen opp til ny ordkrig mellom Frp og Venstre – og i høst gjorde Frp sitt dårligste kommunevalg siden 1991.

I oktober sprakk Nav-skandalen, og 13. desember endte Frps «annus horribilis» med at Frps sentralstyre altså la ned lokallaget Bergen Frp.

Tar grep

Situasjonen i Bergen fører til at det nå blir tatt grep internt.

– Det har vært mange saker jeg skulle vært foruten. Men i store organisasjoner med mange individer skjer det av og til ting man skulle ønske ikke skjedde, sier Jensen – og kommer med en innrømmelse:

– Vi har erkjent at organisasjonsbygging og -utvikling, skolering og kompetanseheving har vært litt forsmådd i en periode. Det tar vi grep for å gjøre noe med, sier hun.

Jensen mener imidlertid ikke at bompengesaken slo bare negativt ut for Frp.

– At vi satte oss ned midt i kommunevalgkampen og landet et forlik, har gitt milliarder av kroner for å få bompengetakstene ned, både i by og bygd, sier hun.

Anstrengelsene har tilsynelatende også gitt ro i egne rekker. Frps landsmøte krevde at regjeringen bruker oljefondet på å slette bompengegjeld på anslagsvis 100 milliarder kroner. Nå har protestene stilnet.

Topper laget før nye kamper

Rett før juleferien sørget Frp-sjefen for å få på plass begge sine nestledere i regjeringen da Terje Søviknes ble eldre- og folkehelseminister og Sylvi Listhaug olje- og energiminister.

Frp plasserer dermed en av sine mest omstridte, profilerte og sentrale politikere i en nøkkelrolle foran det som blir ett av de største interne slagene i regjeringen neste år – kampen om hvor den såkalte iskanten skal gå i Barentshavet.

Saken avgjør i praksis hvor langt nord det skal være tillatt med oljeaktivitet – og bringer Venstre og Frp på kollisjonskurs. Jensen vil ikke kommentere iskanten direkte overfor NTB, som snakket med henne før utnevnelsen av Listhaug. Men hun understreker at rammevilkårene for oljenæringen ligger fast med Frp ved roret.

– Det gjør de. Det er definert i regjeringsplattformen. Vi fører en letepolitikk som er langsiktig og åpner muligheten for å lete i nye områder, sier hun.

Også i skattepolitikken er det duket for konflikt mellom Venstre og Frp. Et Venstre-utvalg foreslo nylig å gjeninnføre skatt på arv, etter at regjeringen fjernet arveavgiften i 2013.

– Det er en veldig dårlig idé, hvis Venstre lander på det. For Frp er det helt uaktuelt å gjeninnføre arveavgift, sier Siv Jensen.

