Bloomberg står over Nevada

Demokratene i Nevada har ikke mulighet til å vise sin støtte til kandidat Michael Bloomberg under partiets nominasjonsprosess.

Den tidligere borgermesteren i New York rakk nemlig ikke fristen for å registrere seg som kandidat hos Nevada State Democratic Party innen fristen 1.januar, det skriver Politcio.

Bloomberg planlegger, ifølge partiet, å stå over de fire statene som avgir sine stemmer tidlig, og satser istedet tungt på andre stater, deriblant California som er hjem til mange delegater.

Under nominasjonsmøtene stiller deltagerne seg i grupper for å indikere hvilken kandidat de fortrekker. Det fylles også inn en valgseddel for å registrere de oppmøttes preferanse. Bloombergs navn vil altså ikke være på listen, og det vil heller ikke være mulig å fylle det inn selv.

De 13 andre gjenværende kandidatene i Demokratenes valg av presidentkandidat har navnet sitt på listen.