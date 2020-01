Pompeo hevder USA har bred internasjonal støtte

Pompeo opplyser at han fredag diskuterte likvideringen av Soleimani med Storbritannias utenriksminister Dominic Raab, Tysklands utenriksminister Heiko Maas og Yang Jiechi i det kinesiske politbyrået.

– Jeg er takknemlig for at våre allierte innser hvilken kontinuerlig aggressiv trussel den iranske Quds-styrken utgjør, tvitrer Pompeo.

– Tyskland er også bekymret over det iranske regimets kontinuerlige militære provokasjoner, fortsetter han.

Kritiske

Flere ledende demokrater gikk fredag hardt ut mot president Donald Trump og hevdet at drapet på Soleimani øker risikoen for opptrapping i Midtøsten.

– Trump har kastet en dynamittgubbe inn i en kruttønne, sier tidligere visepresident Joe Biden.

Det samme frykter EU-president Charles Michel.

– Det er en risiko for en generell oppblussing av volden i hele regionen og for at mørke terrorkrefter skal blomstre opp i perioder med religiøse og nasjonalistiske spenninger, sa han.

Søreide bekymret

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er også bekymret over utviklingen.

– Jeg er dypt bekymret for den dramatiske eskaleringen vi har sett de siste dagene, sa hun fredag.

Pompeo hevdet på sin side at irakerne danset i gatene etter nyheten om Soleimanis død.

– Irakere – irakere – danser i gatene for frihet; takknemlige for at general Soleimani ikke er lenger, skrev han og la ut et videoklipp for å underbygge påstanden.