Trump: Skulle vært drept for mange år siden

– General Qasem Soleimani har drept eller alvorlig såret tusenvis av amerikanere over en lengre periode, og han planla å drepe mange flere, men ble tatt, skriver Trump på Twitter.

Han skriver videre at den drepte generalen også var direkte og indirekte ansvarlig for drap på millioner av mennesker, deriblant på et stort antall demonstranter i Iran.

– Soleimani var både hatet og fryktet i landet. De er ikke så lei seg som lederne vil ha omverdenen til å tro. Han skulle ha vært fjernet for mange år siden, skriver Trump videre.