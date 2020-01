Også Høyre vil ha straff for narkotikabruk

Frp og KrF var de første som tok til motmæle mot forslaget om at besittelse av narkotika til eget bruk ikke skulle være straffbart, men i stedet føre til oppfølging og hjelp. Begge regjeringspartiene mente regjeringens eget rusreformutvalg gikk for langt, og varslet at de ville gå imot deler av forslaget.

Nå kommer også Høyre etter. Partiets helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland vil ikke gå med på at politiet ikke skal gripe inn når personer i besittelse av narkotika blir stanset, skriver Klassekampen.

– Det skal få en reaksjon dersom man blir tatt med besittelse av narkotika. Politiet skal spille en rolle også i framtiden, og det skal få en konsekvens om du ikke er villig til følge reglene, sier han til avisa.

Med Høyres utspill står Venstre alene om å støtte utvalgets forslag. Venstres helsepolitiske talsperson Carl Erik Grimstad sa fredag at han mener Frp og KrF enten må støtte regjeringens lovforslag om å avkriminalisere narkotika, eller gå ut av regjeringen. De to partiene har foreslått at en egen lov skal skille mellom tunge misbrukere og andre. Bare de tunge brukerne bør slippe straff, mener Frp og KrF.

Stensland viser til Granavolden-plattformen der det står at politiet skal kunne følge opp med sanksjoner dersom den rusavhengige ikke møtes med helserettede tiltak. Han vil ikke kommentere saken videre, eller kommentere om det er uenighet internt i Høyre, men vil vente til etter at høringsrunden er ferdig.

