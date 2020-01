Opptreningen av irakiske sikkerhetsstyrker settes på vent

Reuters siterer fra et brev som Tysklands militære fredag delte med tyske folkevalgte etter at den iranske generalen Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep i Iraks hovedstad Bagdad.

I brevet heter det ifølge Reuters at forhøyet beredskap for alle styrker i Irak som inngår i Operation Inherent Resolve, gjør at opptreningen av irakiske sikkerhetsstyrker midlertidig stoppes.

Norge har om lag 70 personell i Anbar-provinsen i Irak som inngår i Operation Inherent Resolve. Det norske bidraget trener irakiske sikkerhetsstyrker.

– Den lokale beredskapen for de norske styrkene har vært hevet etter angrepet på den amerikanske ambassaden på nyttårsaften. Beredskapen vil fortsatt være forhøyet, sa talsperson Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB fredag.

Han la til at Forsvaret fortløpende evaluerer beredskapsnivået, men at det foreløpig ikke har vært aktuelt å evakuere de norske soldatene.

