MDG mener regjeringen burde holdt kong Harald unna nytt oljefelt

Tirsdag flyr kong Harald ut til Johan Sverdrup sammen med statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp). Der skal de delta på den høytidelige åpningen av feltet.

Det syns ikke MDG noe om.

– Åpningen av Johan Sverdrup-feltet er ikke noe å feire. Det er en gigantisk feilinvestering, sier stortingsrepresentant og nasjonal talsperson Une Bastholm.

– Equinor og regjeringen burde latt være å sette kongen i en situasjon der han må kaste glans over et oljeprosjekt som vil bidra massivt til klimakrisen, sier hun.

50 år framover

I realiteten kom produksjonen på Johan Sverdrup i gang allerede 5. oktober i fjor.

Nå skal feltet putre og gå i mer enn 50 år – det vil si til 2070-årene.

Det er snakk om den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet. Går alt etter planen, kan 2,7 milliarder fat olje pumpes opp derfra, med en produksjon på 660.000 fat per dag på det meste.

Det gir forventede inntekter på mer enn 1.400 milliarder kroner, ifølge Equinor, som er operatør på feltet. Av dette vil mer enn 900 milliarder gå til stat og samfunn.

Kritikk fra Greta Thunberg

Det at feltet skal være i produksjon så lenge, har vakt oppmerksomhet langt ut over landegrensene.

Torsdag ble det også tatt opp i en Twitter-melding fra svenske Greta Thunberg. «Til tross for det faktum at vi er i starten av en klima- og miljøkrise, åpner Norge 'Vest-Europas største' nye oljefelt», skrev hun.

Listhaug tok raskt til motmæle. Ifølge henne burde Johan Sverdrup i stedet hylles som en del av løsningen.

– Thunberg og alle miljøforkjempere bør juble for at Johan Sverdrup-feltet har utslipp som er blant de laveste i verden: 0,7 kilo CO2 per produsert fat olje, mens gjennomsnittet i verden er 18 kilo, sa Listhaug i en kommentar til NTB.

– Det eneste verden vil oppnå ved at Norge stenger ned oljeproduksjonen, er at klimagassutslippene fra verdens oljeproduksjon øker, sa hun.

«Den siste dinosauren»

MDGs standpunkt er derimot at Norge bør sette proppen i lenge før 2070.

– Det at det legges opp til produksjon på feltet helt til 2070-tallet, viser at norsk oljepolitikk er fullstendig løsrevet fra den kunnskapen vi har om klima, og om økt fare for ras, skred og flom, tørke og brann, sier Bastholm.

Verden må slutte med fossile brensler allerede på 2040-tallet, og Norge må ligge i front, fastholder hun.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener Johan Sverdrup må bli «den siste dinosauren» på norsk sokkel.

– Norge kan ikke fortsette å gjøre seg avhengig av inntekter fra oljen, som resten av verden vil frigjøre seg fra. Risikoen er stor for at det blir dårlig butikk, sier Haltbrekken.

