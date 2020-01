USA øker beredskapen i Midtøsten - sender 3.500 soldater

600 unge soldater ved militærbasen Fort Bragg i delstaten North Carolina er på vei til Midtøsten. I alt skal 3.500 soldater være på vei til regionen ifølge Reuters. Kuwait blir første stoppested for soldatene, neste stopp er enn så lenge ikke oppgitt.

-Vi går i krig bror, skal en amerikansk soldat ha skreket i godt mot.

Pakket og klart

For mange av soldatene blir det et potensielt første møte med krig. De skal ha pakket ammunisjon og våpen, sagt farvel til nære og leverte inn mobiltelefoner. Reuters fikk intervjue noen av soldatene under betingelse om at soldatene ikke ble navngitt. En av soldatene skal ha sagt at det ikke kom som noen overraskelse at de fikk ordren.

Usikkert om Iran vil risikere åpen krig

Til tross for at droneangrepet på den iranske generalen Qasem Soleimani har blåst opp spenningene mellom USA og Iran er det fortsatt uklart om det blir en åpen krig. Analytikere har i etterkant uttalt at Iran trolig vil unngå åpen krig, og heller fokusere på sabotasjeaksjoner for å hevne sin falne general.

Godt mot hos soldatene

Brian Knight, en pensjonert krigsveteran som ved fem anledninger tidligere har utført oppdrag i Midtøsten sa følgende til Reuters:

-De svarer på USAs 911-beredskap, og er spente på å dra.