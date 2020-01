Trump: Iran ser ut til å trappe ned – oljeprisen faller kraftig

– Ingen amerikanere ble skadd eller såret i nattens angrep, og Iran ser ut til å trappe ned, sier USAs president Donald Trump i en tale onsdag.

Han åpnet talen med å si at Iran aldri vil få atomvåpen så lenge han er president.

Uttalelsene kommer etter at Iran natt til onsdag rettet et rakettangrep mot amerikanske styrker i Irak, som et svar på USAs likvidering av generalen Qasem Soleimani fredag.

Oljeprisen faller

Trumps tale bidrar til å dempe krigsfrykten, samtidig som den fører til en markert nedgang i oljeprisen.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 65,89 dollar, ned 3,9 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 60,25 dollar, ned 4,2 prosent.

Onsdag ettermiddag har det også blitt kjent at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,2 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 3,1 millioner fat.