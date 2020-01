Iran varslet USA før angrepet på baser i Irak

Ifølge Iran ble det skutt 22 raketter mot de to basene i Irak natt til onsdag. I en erklæring fra den iranske Revolusjonsgarden het det at flere titall raketter ble avfyrt «for å knuse basen til den aggressive terroristhæren til USA i Al Asad», som er USAs hovedbase i Vest-Irak.

Men ingen ble såret eller drept i angrepene, og alle de amerikanske og allierte soldatene på basen hadde god tid til å søke dekning i tilfluktsrom, ifølge BBC.

President Donald Trump sier selv at det heller ikke ble gjort større skade da flere av rakettene traff basen. Mens iranerne hevdet at USA ikke greide å skyte ned rakettene, sa Trump at det var takket være et tidlig varslingssystem at det ikke skjedde større skade.

Ville unngå skade

Flere amerikanske og europeiske regjeringskilder sier til Reuters at de tror Iran med vilje ønsket å unngå at noen ble drept eller såret for å hindre at krisen ble trappet opp. Den kraftige retorikken var mest for innvortes bruk, rettet mot iranerne som var sinte for likvideringen av general Qasem Soleimani.

CNN-journalist Jake Tapper sier at en tjenestemann i Pentagon fortalte ham at Iran med vilje valgte mål som ikke ville resultere i tap av liv.

Forhåndsvarslene kom både via etterretningskilder, satellitter og beskjeder direkte fra Iran via europeiske ambassader i Teheran. En amerikansk offiser skal ha kommet til Al Asad-basen for å fortelle hvilke mål som ville bli truffet.

Etter angrepet

Også da angrepet var over, sendte Iran en rekke beskjeder til USA om at de foreløpig var ferdig med sine angrep, ifølge CNN.

Iran brukte flere bakkanaler, inkludert den sveitsiske ambassaden i Teheran, til å formidle beskjeder til USA om at det ikke ville komme flere angrep. Beskjedene kom mens amerikanerne var i gang med å evaluere skadene og vurdere et motangrep.

USA på sin side formidlet til Iran at de ikke bare var bekymret for hva Iran gjorde, men også hva Irans allierte militser i nabolandene kunne gjøre.

Det var på denne bakgrunnen at Trump onsdag sa at det så ut til at Iran var i ferd med å trappe ned. Omtrent samtidig gjorde Iran det klart at de ikke er ute etter opptrapping eller krig.

