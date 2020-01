Trump reiser til Davos om to uker

Trump uteble fra toppmøtet i fjor da det amerikanske regjeringsapparatet var lammet på grunn av strid om statsbudsjettet.

Toppmøtet i den sveitsiske byen Davos tiltrekker seg verdens politiske og finansielle elite, og det har vært spekulert i om Trump ville utebli i år igjen av frykt for at hans kjernevelgere ikke ville like at han menget seg med eliten.

Han nevnte ikke seg selv da han for vel en uke siden kunngjorde at finansminister Stephen Mnuchin ville lede USAs delegasjon i år, og at også hans datter Ivanka og hennes mann Jared Kushner er med i delegasjonen.

Turen til Davos blir hans første utenlandstur siden han godkjente likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani.

