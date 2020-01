SV: Mistillit mot Hauglie rykker nærmere

Det er særlig forklaringen til tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch som Øvstegård finner oppsiktsvekkende. I forklaringen kom Busch nok en gang med kraftig kritikk av Nav og Hauglie for ikke å ha informert ham tidligere om tvilen rundt praktiseringen av EUs trygderegler.

Feiltolkningen av regelverket har ført til at 75 personer uriktig er dømt for trygdesvindel, ifølge Busch. Han trakk selv fram at om Riksadvokaten var blitt informert da Trygderetten kom med de første avgjørelsene i 2017 som påpekte feilpraktiseringen i Nav, kunne 33 av disse sakene vært unngått.

– Knusende

– Busch var tindrende klar på at han burde ha blitt informert tidligere, og listet opp en rekke tidspunkter hvor dette kunne og burde ha skjedd. Skandalen kunne vært avdekket veldig mye tidligere, sier Øvstegård til NTB.

Han mener det er særlig alvorlig at Riksadvokaten heller ikke fikk vite noe da saken ble diskutert mellom Nav og departementet i desember 2018 og vinteren 2019.

– Dette er ganske knusende for Nav, men særlig for Hauglie og hennes departement. Dette bringer oss nærmere spørsmålet om mistillit, sier Øvstegård, som varsler at dette er blant tingene Hauglie vil bli grillet om når hun møter for komiteen fredag.

– Det er viktig for oss å høre hennes forklaring før vi konkluderer, sier SV-representanten.

Tidligere ministre: Ikke på vårt bord

Blant dem som møtte i høringen torsdag, var Ap-leder Jonas Gahr Støre og de tidligere arbeidsministrene Hanne Bjurstrøm (Ap), Anniken Huitfeldt (Ap) og Robert Eriksson (Frp).

Ingen av de tre kunne huske at det noen gang i deres tid ved kongens bord ble stilt spørsmål ved tolkningen av EUs trygdeforordning, som ble innført i 2012.

Bjurstrøm viste til at forordningen ble behandlet i et spesialutvalg for trygd i 2006 og 2009, og at det var deres faglige vurderinger som ble lagt til grunn da den rødgrønne regjeringen konkluderte med at forordningen ikke ville medføre behov for endringer i den norske trygdepraksisen.

Samtidig erkjenner hun at det ser ut som om kunnskapsnivået om regelverket har vært for dårlig i departementet.

– Det beklager jeg, sier Bjurstrøm.

Avviser ansvar

Støre, som stilte i høringen i egenskap av å ha vært utenriksminister da den nye trygdeforordningen ble innført, avviser at Utenriksdepartementet hadde noe faglig ansvar.

– Det er ikke UD som har ansvaret for implementeringen, sa Støre, som slo fast at det er andre departementer – i dette tilfellet Arbeids- og sosialdepartementet – som har ansvaret for å gjøre faglige fortolkninger av nytt EØS-regelverk.

Busch, som gikk av som riksadvokat like etter at trygdeskandalen sprakk, kom torsdag også med en sterk beklagelse til ofrene for skandalen.

– Det er sterk grunn til å beklage at min etat har bidratt til uriktige domfellelser. Min beklagelse er uten forbehold, sa Busch.