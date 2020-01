Solberg må svare for seg i Stortingets trygdehøring

Fredag skal også arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), Nav-direktør Sigrun Vågeng og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) forklare seg.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens høring handler imidlertid bare om perioden fra 2012, da den mye omtalte trygdeforordningen ble innført, og fram til i dag.

– Det som er åpenbart etter de rundene vi har hatt nå, er at vi er nødt til å se lenger tilbake, sier komiténestleder Svein Harberg (H) til NTB.

Mye uklart

Han mener det så langt ikke er kommet gode svar på hvordan forordningen kunne bli iverksatt med den feiltolkningen som nå er blitt kjent.

– Her er det mye uklart, konstaterer Harberg.

Erna Solberg har tidligere uttalt at hun ikke vil ta stilling til enkelthetene i saken før alle fakta er kjent. Hun vil heller ikke si noe om feilen strekker seg lenger tilbake i tid enn 2012.

– Det viktige i det lange løp er at det jeg sier nå, står seg når alt er gjennomgått og alle steiner er snudd, har Solberg tidligere uttalt til NTB.

– Ikke på vårt bord

Tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) viste torsdag til at forordningen ble behandlet i et spesialutvalg for trygd i 2006 og 2009. Det var dette utvalgets faglige vurderinger som ble lagt til grunn da den rødgrønne regjeringen konkluderte med at forordningen ikke ville medføre behov for endringer i den norske trygdepraksisen, sa Bjurstrøm.

Verken Bjurstrøm, de tidligere arbeidsministrene Anniken Huitfeldt (Ap) og Robert Eriksson (Frp) eller tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) kunne erindre å ha hatt den konkrete forordningen på sitt bord da den skulle innføres.

Hauglie inn på teppet

Det er fremfor alt dagens statsråd Anniken Hauglie (H) som har måttet håndtere skandalen. Hun kan vente seg tøffe spørsmål fra kontrollkomiteen fredag.

Torsdag understreket tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch gjentatte ganger at han burde blitt varslet langt tidligere om den tvilen som gradvis oppsto i Nav og departementet om fortolkningen av trygdereglene.

– Skandalen kunne vært avdekket veldig mye tidligere, sa SVs Freddy André Øvstegård til NTB torsdag.

Busch fikk først på senhøsten i fjor vite at uskyldige mennesker i en årrekke var sendt i fengsel på grunn av Navs feiltolkning.

Kunne alarmen gått tidligere?

Også Nav-sjef Sigrun Vågeng vil fredag bli avkrevd svar om hvorfor de interne varslene i Nav ikke fant veien til ledelsen og ble tatt videre. Torsdag slo tillitsvalgte fast at Nav mangler gode systemer for å ta opp faglige problemstillinger.

Leder av Norsk Tjenestemannslag (NTL) Nav, Elisabeth Steen, viste blant annet til at det er 22.000 innlegg i Navs interne erfaringsforum.

For kontrollkomiteen er det viktig å få svar på hvordan skandalen kunne oppstå. Videre vil komiteen bruke tid på å avklare når alarmen gikk, både i Nav og departementet, og hvorfor praksisen ikke ble stanset umiddelbart da tvilen oppsto.

33 feilaktige dommer kunne vært unngått dersom riksadvokaten hadde blitt informert da Trygderetten kom med kjennelser i 2017 som sådde tvil om Navs praktisering av regelverket, fremholdt Busch torsdag

(©NTB)