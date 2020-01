Goldman Sachs: Kina vil slite med å holde handelsløftene

Neste onsdag skal USA og Kina undertegne den lenge etterlengtede Fase 1-avtalen, som inneholder en rekke betingelser for handelen mellom verdens to største økonomier. Blant annet skal Kina kjøpe amerikanske landbruksprodukter for minst 40 milliarder dollar årlig i minst to år.

Beløpet tilsvarer 355 milliarder kroner og er nesten 50 prosent over 2017-nivået.

I 2018 og 2019 falt nivået til rundt 13 milliarder dollar, som følge av handelskrigen mellom de to landene.

«Mye usikkerhet»

Jeff Currie, lederen for Goldman Sachs' globale råvaregruppe, tror det kan bli vanskelig for kineserne å holde importløftet.

– Det er fortsatt mye usikkerhet om hvordan man vil oppnå 40 milliarder dollar, potensielt til og med 50 milliarder, i landbrukskjøp, hevdet han i et intervju med CNBC på fredag.

– Mange av folkene jeg snakker med er virkelig skeptiske til at det tallet kan oppnås.

Currie påpeker at utbruddet av svineinfluensa i Kina innebærer at landet nå har langt færre griser enn før.

Dette betyr i sin tur at behovet for fôr, inkludert amerikanske soyabønner, har falt betydelig.

Mais og svinekjøtt

– Du ser på det helhetlige bildet og spør deg hva Kina trenger og hva USA kan tilby, fortsatte Currie.

– De to markedene hvor du kan se størst økninger er mais og svinekjøtt.

For øvrig erklærte president Donald Trump på torsdag at en mer omfattende handelsavtale med Kina godt kan vente til etter årets presidentvalg.

Forhandlingene vil imidlertid begynne umiddelbart etter at Fase 1-avtalen er undertegnet i neste uke. Ifølge Trump vil en utsettelse av Fase 2-delen til november eller senere gjøre det mulig for USA å oppnå «noe bedre» – eller til og med «mye bedre» – betingelser.