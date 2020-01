– Vi er villige til å sette oss ned uten forhåndsbetingelser og diskutere en ny vei videre, en rekke skritt som kan gjøre Iran til et mer normalt land, sa Esper i et intervju med CBS søndag.

Like etter tvitret Trump en ny advarsel til Irans ledere.

– Drep ikke deres demonstranter, sier Trump og advarer om at verden og USA følger med på hva som skjer i landet.

Det har vært protester i flere iranske byer mot regimet etter at militæret erkjente at de ved en feil skjøt ned et passasjerfly.

