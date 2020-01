Saudi Arabias energiminister: Trump kan gjøre hva han vil

-Vi lar våre venner i USA handle i forhold til det de føler er riktig i situasjoner som denne. USA er en strategisk partner og spiller en stor rolle hva gjelder internasjonal sikkerhet.

Det ble sagt av Saudi Arabias energiminister under en energikonferanse i Saudi Arabia i dag, ifølge CNBC. Uttalelsene kom som en oppdatering til investorer i oljemarkedet som fortsatt følger situasjonen mellom USA og Iran tett.

Gode venner

Det er en dårlig skjult hemmelighet at Trump i løpet av sin tid i det hvite hus har opparbeidet seg et godt forhold til Saudi Arabia, men det har ikke alltid vært tilfellet. Før Trump ble valgt som president var han opptil flere ganger ute og uttalte seg om Saudi Arabia. Uttalelsene dreide seg i hovedsak om at Saudi Arabia ikke betalte USA nok for beskyttelsen de får.

Erkerival

Iran er for øyeblikket Saudi Arabias erkerival i Midtøsten, og under angrepene mot en av Saudi Aramcos oljeinstallasjoner var både USA og Saudi Arabia rask ute og beskyldte Iran. Iran på sin side hevdet den gang at de ikke hadde noe med angrepene å gjøre.