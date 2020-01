Amerikansk senator hardt ut mot dagens Trump-avgjørelse

Senator Schumer gikk hardt ut mot president Donald Trump tidligere i dag for avgjørelsen om å droppe Kina som valutamanipulerende.

-Kina er valutamanipulerende, det er fakta. Det skal Schumer ha uttalt ifølge Reuters.

Videre kritiseres Trump for å være for snill mot Kina og at han har bøyd seg for Kinas president Xi Jinping. Schumer var også kritisk til forrige ukes likvidering av den iranske generalen, Qasem Soleimani.

USA og Kina skal etter planen signere en fase 1 avtale i Washington på onsdag.